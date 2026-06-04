В Ростовской области бензин АИ-98 подорожал на 35 копеек за неделю

В Ростовской области за неделю выросли цены на все основные виды автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Наиболее заметно подорожал бензин марки АИ-98 и выше, стоимость которого увеличилась на 35 коп. и достигла 93,93 руб. за литр по состоянию на 1 июня.

Цена бензина АИ-92 за неделю выросла на 25 коп., до 64,57 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 23 коп., до 71,57 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 25 коп. и составила 74,37 руб. за литр.

Рост цен на автомобильное топливо зафиксирован не только в Ростовской области. По данным Росстата, за отчетный период бензин подорожал в 73 регионах России.

Самый значительный рост стоимости топлива отмечен в Республике Тыва, где цены увеличились на 3,2%. В то же время в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано снижение средней стоимости бензина на 0,5%.

По данным статистического ведомства, в течение последних недель на российском рынке сохраняется тенденция постепенного повышения розничных цен на нефтепродукты, несмотря на отсутствие резких колебаний стоимости топлива.

Валерий Климов