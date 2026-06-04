Глава делегации США на ПМЭФ: Санкт-Петербург — это мировой символ сопротивления

Глава американской делегации на ПМЭФ-2026, руководитель комиссии по изящным искусствам при администрации США Родни Мимс Кук-младший посетил тон-ателье киностудии «Ленфильм». Для приглашенного гостя Губернаторский симфонический оркестр Петербурга исполнил Седьмую («Ленинградскую») симфонию легендарного композитора Дмитрия Шостаковича. Перед концертом господин Кук выступил с речью о подвиге Ленинграда во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская делегация впервые за много лет принимает участие в петербургском форуме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Американская делегация впервые за много лет принимает участие в петербургском форуме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава делегации США назвал симфонию голосом памяти о полутора миллионах погибших в блокаду.

«Симфония Шостаковича не просто произведение. Это голос памяти […]. Мне рассказывали, что немецкие солдаты услышали музыку, когда город находился под бомбежкой. И отозвались об этом — что никогда невозможно победить город, который создает такое величайшее произведение искусства. Я чествую вас и ваш город. Санкт-Петербург — это мировой символ сопротивления»,— произнес господин Кук.

Американская делегация впервые за много лет принимает участие в петербургском форуме. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, визит официальных представителей США такого уровня на форум — первый за восемь лет. Господин Кук 4 июня выступил на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур».

Впрочем, незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ему неизвестно об американской делегации, приехавшей в Петербург.

«Мне неизвестно о направившейся туда делегации. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках»,— сказал господин Рубио на слушаниях в Конгрессе. Так он ответил на вопрос сенатора Дика Дурбина о том, почему США отправили делегацию в Россию.

Дмитрий Шостакович начал писать симфонию в Ленинграде летом 1941 года. Он оставался в родном городе до октября, участвовал в строительстве укреплений и дежурил на крышах в качестве бойца противопожарной команды. Первые три части произведения были созданы прямо под звуки воздушных тревог и разрывы снарядов.

Легендарное выступление состоялось 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Симфония транслировалась по радио и, что особенно важно, через громкоговорители на улицах города — ее слышали как мирные жители, так и немецкие войска.

Карина Дроздецкая, Надежда Ярмула