Суд отказал властям Ростова в споре о переименовании здания в парке Плевен

Арбитражный суд Ростовской области отказал Управлению культуры Ростова-на-Дону в иске к Росреестру по делу о переименовании здания в парке Плевен. Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

Предметом спора стало изменение наименования объекта недвижимости по адресу проспект Коммунистический, 25/4. В феврале 2026 года в ЕГРН вместо названия «Ресторан» было зарегистрировано новое наименование — «Универсальный комплекс для проведения общественных культурных мероприятий, выставок с функцией общественного питания в парке "Аллея роз" бульвара Дружбы».

Управление культуры посчитало регистрационные действия незаконными. Ведомство указывало, что Росреестр внес изменения после получения судебного запрета на совершение регистрационных действий в отношении объектов, расположенных на территории парка. Кроме того, истец ссылался на продолжающийся спор, связанный с расторжением договора аренды с ООО «МИВ».

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что заявление о переименовании объекта поступило от ООО «МИВ», а соответствующие изменения были внесены в ЕГРН 4 февраля 2026 года. При этом определение суда о запрете регистрационных действий поступило в Росреестр только 3 марта, то есть спустя месяц после регистрации.

Росреестр и ООО «МИВ» настаивали, что переименование объекта было проведено в соответствии с действующим законодательством.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Управления культуры и отказал в иске. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Валерий Климов