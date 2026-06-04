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В Минстрое рассказали о помощи дольщикам «Самолета» в получении ключей от квартир

Минстрой России ведет работу, чтобы дольщики девелопера «Самолет» могли получить ключи от приобретенных у компании квартир. Об этом рассказал на полях ПМЭФ замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До этого генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина во время сессии сообщила, что если компания испытывает сложности, то получает «большую поддержку с точки зрения министерства строительства и ЖКХ». По словам госпожи Акиньшиной, на площадке ведомства удается решать ряд вопросов. «Вот, собственно, сейчас Никита Евгеньевич по части наших вопросов очень сильно нам помогает»,— отметила она.

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Сам господин Стасишин подчеркнул, что помогает именно дольщикам получать ключи. Минстрой оказывает всестороннюю поддержку россиянам, которые приобрели у группы компаний «Самолет» квартиры.

«Самолет» — один из лидеров в России по объему строительства жилой недвижимости. В феврале компания запросила у правительства льготный кредит для покрытия части корпоративного долга. По данным источников «Ъ», сумма запроса достигала 50 млрд руб. В правительстве «Самолету» отказали, сочтя финансовое положение компании не настолько критическим, чтобы выдать кредит.

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