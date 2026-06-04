В Минстрое рассказали о помощи дольщикам «Самолета» в получении ключей от квартир

Минстрой России ведет работу, чтобы дольщики девелопера «Самолет» могли получить ключи от приобретенных у компании квартир. Об этом рассказал на полях ПМЭФ замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До этого генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина во время сессии сообщила, что если компания испытывает сложности, то получает «большую поддержку с точки зрения министерства строительства и ЖКХ». По словам госпожи Акиньшиной, на площадке ведомства удается решать ряд вопросов. «Вот, собственно, сейчас Никита Евгеньевич по части наших вопросов очень сильно нам помогает»,— отметила она.

Сам господин Стасишин подчеркнул, что помогает именно дольщикам получать ключи. Минстрой оказывает всестороннюю поддержку россиянам, которые приобрели у группы компаний «Самолет» квартиры.

«Самолет» — один из лидеров в России по объему строительства жилой недвижимости. В феврале компания запросила у правительства льготный кредит для покрытия части корпоративного долга. По данным источников «Ъ», сумма запроса достигала 50 млрд руб. В правительстве «Самолету» отказали, сочтя финансовое положение компании не настолько критическим, чтобы выдать кредит.