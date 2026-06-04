Из оборонзаказа вышел срок

В суде в Ростове-на-Дону завершились прения по делу генерального директора ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко, обвиняемого в причастности к мошенничеству на 2,2 млрд руб. Прокурор попросил назначить подсудимому четыре года и восемь месяцев колонии общего режима. Рассмотрение уголовных дел в отношении еще пяти фигурантов, в том числе собственников предприятия, продолжается.



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В Советском районном суде Ростова-на-Дону завершились прения по делу генерального директора ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Александра Дьяченко обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2020–2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе господин Дьяченко, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Александр Дьяченко признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому его судят отдельно от других фигурантов. В прениях государственный обвинитель попросил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии общего режима, штраф 700 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после освобождения. Кроме того, гособвинитель заявил, что считает необходимым лишить подсудимого права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Сторона защиты попросила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. После окончания прений суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по уголовному делу. По предварительным данным, он будет оглашен 8 июня.

В мае Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в мошенничестве директора по финансам ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова; ему было назначено четыре года три месяца колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Также в суде продолжается рассмотрение дела Николая Борисова, занимавшего должность заместителя гендиректора предприятия. Николай Борисов, так же, как Александр Дьяченко и Феликс Захарцов, признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде рассматривается дело по аналогичному обвинению владельцев предприятия Людмилы Кулешовой, ее сына, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, и его двоюродного брата Романа Волкова. Вместе с ними судят бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Кристина Федичкина