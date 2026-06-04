В Белгородской области от ударов ВСУ за сутки два человека погибли, трое ранены

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась обстрелам со стороны Украины 99 раз. Удары пришлись на 16 муниципалитетов: два человека погибли, трое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый погибший получил смертельные ранения при детонации дрона на территории предприятия в хуторе Давыдкине Волоконовского округа. Второй — в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки беспилотника. Также три человека пострадали в Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах. Двое из них проходят лечение в больницах.

Атакам также подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ровеньский и Старооскольский округа. Со стороны Украины зафиксировано восемь пусков из РСЗО и артиллерии, а также три сброса взрывных устройств с БПЛА.

Сутками ранее в Белгородской области от атак ВСУ пострадали девять человек. Всего по региону ударили 67 раз.

Кабира Гасанова