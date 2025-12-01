Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимном безвизе

Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Документ подписали на Российско-Саудовском деловом форуме вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД королевства Фейсал Аль Фархан.

Стороны также подписали соглашение о взаимопонимании по вопросам климата и низкоуглеродного развития. Еще один документ касается сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в области архивного дела.

Проект о взаимной отмене виз правительство России одобрило в конце ноября. Сейчас для посещения Саудовской Аравии россияне должны получить электронную визу или визу по прибытии. Оба документа позволяют находиться в стране 180 дней в году, из них — не более 90 дней за одну поездку.