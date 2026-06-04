Сборная Франции

Место в рейтинге FIFA — 1-е.

Чемпионат мира 2022 года — финал.

Ключевые игроки — Майк Меньян («Милан», Италия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Орельен Чуамени, Килиан Мбаппе (оба — «Реал», Испания), Нголо Канте («Фенербахче», Турция), Усман Дембеле (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,45.

Сборная Сенегала

Место в рейтинге FIFA — 14-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Эдуар Менди («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Садио Мане («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Николас Джексон («Бавария», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7.

Сборная Норвегии

Место в рейтинге FIFA — 31-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Мартин Эдегор («Арсенал», Англия), Александр Серлот («Атлетико», Испания), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,55.

Сборная Ирака

Место в рейтинге FIFA — 57-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Джалал Хассан («Аль-Завра»), Зидан Икбаль («Утрехт», Нидерланды), Али Аль-Хамади («Ипсвич», Англия), Аймен Хусейн («Аль-Карма»).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 110.