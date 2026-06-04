Группа I
Сборная Франции
Место в рейтинге FIFA — 1-е.
Чемпионат мира 2022 года — финал.
Ключевые игроки — Майк Меньян («Милан», Италия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Орельен Чуамени, Килиан Мбаппе (оба — «Реал», Испания), Нголо Канте («Фенербахче», Турция), Усман Дембеле (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария», Германия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,45.
Сборная Сенегала
Место в рейтинге FIFA — 14-е.
Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Эдуар Менди («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Садио Мане («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Николас Джексон («Бавария», Германия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7.
Сборная Норвегии
Место в рейтинге FIFA — 31-е.
Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Мартин Эдегор («Арсенал», Англия), Александр Серлот («Атлетико», Испания), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,55.
Сборная Ирака
Место в рейтинге FIFA — 57-е.
Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Джалал Хассан («Аль-Завра»), Зидан Икбаль («Утрехт», Нидерланды), Али Аль-Хамади («Ипсвич», Англия), Аймен Хусейн («Аль-Карма»).
Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 110.