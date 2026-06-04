Жители Нормандии призвали отменить визит Хегсета в годовщину высадки союзников
Жители города Лангрун-сюр-Мер в Нормандии протестуют против приезда министра войны США Пита Хегсета в годовщину высадки союзников 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Liberation. В местных соцсетях развернулась кампания под лозунгом «Во имя чести». Там заявляется, что «присутствие Хегсета среди 400 приглашенных лиц неприемлемо для гражданского общества».
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Этот человек придерживается ценностей, противоречащих демократии, правам человека и миру. Об этом свидетельствуют его многочисленные антиевропейские высказывания ("Европейский паразитизм", "Воины, давайте молиться, чтобы каждая американская пуля попала в цель по врагу")»,— подчеркивают жители Нормандии. Они также обращают внимание на то, что в Пентагоне Пит Хегсет ввел регулярные религиозные службы, на которые пригласил пасторов, связанных с националистическим христианским движением.
«Честь Франции и память о молодых солдатах союзников — американских, британских, канадских,— погибших во имя демократии, говорят о необходимости отмены визита этого человека»,— указано в обращении жителей.
Посольство США во Франции и Министерство войны США пока никак не комментируют эти заявления.