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Жители Нормандии призвали отменить визит Хегсета в годовщину высадки союзников

Жители города Лангрун-сюр-Мер в Нормандии протестуют против приезда министра войны США Пита Хегсета в годовщину высадки союзников 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Liberation. В местных соцсетях развернулась кампания под лозунгом «Во имя чести». Там заявляется, что «присутствие Хегсета среди 400 приглашенных лиц неприемлемо для гражданского общества».

Глава Пентагона Пит Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Этот человек придерживается ценностей, противоречащих демократии, правам человека и миру. Об этом свидетельствуют его многочисленные антиевропейские высказывания ("Европейский паразитизм", "Воины, давайте молиться, чтобы каждая американская пуля попала в цель по врагу")»,— подчеркивают жители Нормандии. Они также обращают внимание на то, что в Пентагоне Пит Хегсет ввел регулярные религиозные службы, на которые пригласил пасторов, связанных с националистическим христианским движением.

«Честь Франции и память о молодых солдатах союзников — американских, британских, канадских,— погибших во имя демократии, говорят о необходимости отмены визита этого человека»,— указано в обращении жителей.

Посольство США во Франции и Министерство войны США пока никак не комментируют эти заявления.

Евгений Хвостик

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Памятные церемонии начались на военных кладбищах, где похоронены участники высадки в Нормандии

Памятные церемонии начались на военных кладбищах, где похоронены участники высадки в Нормандии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден встречался с ветеранами на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, британский король Карл III и его супруга королева Камилла были в Вер-сюр-Мер, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и принц Уэльский Уильям — на пляже «Джуно»

Президент США Джо Байден встречался с ветеранами на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, британский король Карл III и его супруга королева Камилла были в Вер-сюр-Мер, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и принц Уэльский Уильям — на пляже «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

На церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ветеранам почетные медали

На церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ветеранам почетные медали

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри

Специальный представитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию на церемонию, но не на высшем уровне. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет

Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию на церемонию, но не на высшем уровне. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Брижит (первая слева) и американский лидер Джо Байден с супругой Джилл

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Брижит (первая слева) и американский лидер Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на пляже «Омаха»

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на пляже «Омаха»

Фото: Virginia Mayo, Pool / AP

Военнослужащие на территории мемориала Второй мировой войны в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат

Военнослужащие на территории мемориала Второй мировой войны в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Ветераны Второй мировой войны на территории Мемориального комплекса на пляже «Омаха»

Ветераны Второй мировой войны на территории Мемориального комплекса на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Самолет Lockheed C-130 Hercules совершает маневр на церемонии празднования

Самолет Lockheed C-130 Hercules совершает маневр на церемонии празднования

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Канадские парашютисты высаживаются на пляж «Джуно»

Канадские парашютисты высаживаются на пляж «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американское военное кладбище в Мемориальном комплексе на пляже «Омаха»

Американское военное кладбище в Мемориальном комплексе на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американский актер Том Хэнкс перед началом церемонии

Американский актер Том Хэнкс перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент США Джо Байден

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Участники церемонии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Принц Уэльский Уильям (в центре) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Принц Уэльский Уильям (в центре) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Справа налево: принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Справа налево: принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Участники церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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Памятные церемонии начались на военных кладбищах, где похоронены участники высадки в Нормандии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден встречался с ветеранами на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, британский король Карл III и его супруга королева Камилла были в Вер-сюр-Мер, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и принц Уэльский Уильям — на пляже «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

На церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ветеранам почетные медали

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь США Джон Керри

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию на церемонию, но не на высшем уровне. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Брижит (первая слева) и американский лидер Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на пляже «Омаха»

Фото: Virginia Mayo, Pool / AP

Военнослужащие на территории мемориала Второй мировой войны в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены почти 10 тыс. американских солдат

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Ветераны Второй мировой войны на территории Мемориального комплекса на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Самолет Lockheed C-130 Hercules совершает маневр на церемонии празднования

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Канадские парашютисты высаживаются на пляж «Джуно»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американское военное кладбище в Мемориальном комплексе на пляже «Омаха»

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Американский актер Том Хэнкс перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Принц Уэльский Уильям (в центре) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Справа налево: принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Участники церемонии на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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