Жители Нормандии призвали отменить визит Хегсета в годовщину высадки союзников

Жители города Лангрун-сюр-Мер в Нормандии протестуют против приезда министра войны США Пита Хегсета в годовщину высадки союзников 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Liberation. В местных соцсетях развернулась кампания под лозунгом «Во имя чести». Там заявляется, что «присутствие Хегсета среди 400 приглашенных лиц неприемлемо для гражданского общества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Этот человек придерживается ценностей, противоречащих демократии, правам человека и миру. Об этом свидетельствуют его многочисленные антиевропейские высказывания ("Европейский паразитизм", "Воины, давайте молиться, чтобы каждая американская пуля попала в цель по врагу")»,— подчеркивают жители Нормандии. Они также обращают внимание на то, что в Пентагоне Пит Хегсет ввел регулярные религиозные службы, на которые пригласил пасторов, связанных с националистическим христианским движением.

«Честь Франции и память о молодых солдатах союзников — американских, британских, канадских,— погибших во имя демократии, говорят о необходимости отмены визита этого человека»,— указано в обращении жителей.

Посольство США во Франции и Министерство войны США пока никак не комментируют эти заявления.

Евгений Хвостик