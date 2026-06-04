В Крыму запретили фото- и видеосъемку бензовозов

В Крыму фото- и видеосъемку бензовозов будут квалифицировать как содействие диверсионной деятельности. Об этом сказано в официальном обращении правительства РК.

«В Крыму запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность»,— отмечается в сообщении регионального правительства.

Чиновники отметили, что подобные сведения запрещается не только выкладывать в интернет, но и отправлять родным и друзьям, а также в закрытые чаты.

В конце мая Крымский полуостров столкнулся с топливным кризисом, власти Крыма и Севастополя ограничили продажу бензина на автозаправочных станциях и ввели систему талонов. Причиной назвали логистические проблемы на фоне атак ВСУ на трассу «Новороссия».

Александр Дремлюгин, Симферополь