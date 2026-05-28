США пригрозили Оману санкциями за участие в сборе денег за пересечение Ормузского пролива

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил власти Омана о возможных санкциях в случае оказания содействия введению системы платы за проезд для судов через Ормузский пролив.

«Правительство Соединенных Штатов не потерпит никаких попыток ввести систему взимания платы за проезд в Ормузском проливе»,— написал господин Бессент в X. По его словам, Оман должен знать, что Минфин США будет активно преследовать любых участников, прямо или косвенно причастных к введению платы за проезд в проливе, а любые заинтересованные стороны будут наказаны.

Утром 28 мая Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по американской авиабазе близ аэропорта Бендер-Аббаса. КСИР назвал это ответом на ночные удары США по иранскому военному объекту. Это стало вторым за три дня случаем, когда стороны конфликта обменялись ударами во время продолжающихся переговоров о проекте мирного меморандума.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пролив не будет контролироваться никем, и пригрозил американскому союзнику — Оману — ударом, если он присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода. Так президент США оценил стремление Ирана закрепить в меморандуме пункт о совместном с Оманом взимании платы с проходящих через пролив судов.