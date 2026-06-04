ПСБ в рамках деловой программы XXIX Петербургского международного экономического форума провел собственный деловой завтрак «Стратегии инновационного развития регионов: в поиске идей и ресурсов». В ходе мероприятия Петр Фрадков, председатель ПСБ, поделился подходами к развитию регионов и инновационной деятельности в стране в целом. Участники завтрака также обсудили, как обеспечить эффективное внедрение передовых технологий в производство с учетом специфики и сильных сторон каждого региона и что необходимо для перехода от обновления инфраструктуры к созданию полноценных региональных инновационных систем.

ВТБ расширяет льготное кредитование бизнеса в воссоединенных регионах. За время работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях банк уже предоставил среднему и малому бизнесу более 28 млрд руб. финансирования. С июня 2026 года ВТБ присоединится к госпрограмме по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга. Для этого будут задействованы современные цифровые решения и технологии интернета вещей (IoT), которые позволят оперативно собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, партнерство предусматривает внедрение IoT-решений в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о цифровом контроле систем водоснабжения, анализе энергопотребления и повышении эффективности коммунальной инфраструктуры.