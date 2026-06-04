На Урал привезли почти 200 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита

В медучреждения Свердловской области поступило почти 200 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита: более 96 тыс. доз из них предназначены для взрослых льготных категорий и свыше 103 тысяч — для детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего с начала года свердловчане сделали около 225 тыс. прививок против клещевого энцефалита, в том числе вакцинированы более 73 тыс. детей.

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов призвал родителей активнее прививать детей: «На сегодня в регионе израсходовано лишь 32,5 тысячи доз бесплатной вакцины для защиты несовершеннолетних против клещевого энцефалита»,— отметил господин Харитонов.

Специалисты напоминают, что привиться от клещевого энцефалита можно в течение всего года, но необходимо сделать это минимум за две недели до выхода на природу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 12 тыс. случаев присасывания клещей.

Полина Бабинцева