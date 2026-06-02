С начала сезона от укусов клещей пострадали 12 тыс. свердловчан

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 12 тыс. случаев присасывания клещей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, это в 1,5 раза меньше аналогичного периода 2025 года и на 30% ниже среднего многолетнего уровня.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 43 человека, с диагнозом «клещевой боррелиоз» — 76 человек.

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций исследовано 7,5 тыс. особей клещей. В 1,4% проб выявлены возбудители клещевого энцефалита, в 45,8% — возбудители лайм-боррелиоза, в 3,4% — возбудители моноцитарного эрлихиоза, в 0,7% — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза.

С начала года от клещевого энцефалита привились более 72 тыс. жителей области, еще свыше 180 тыс. человек прошли ревакцинацию.

Полина Бабинцева