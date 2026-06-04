Чемпиону дали пожизненное

Южный окружной военный суд 4 июня заочно приговорил бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда России по Дагестану, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сагида Муртазалиева к пожизненному лишению свободы и штрафу в 700 тыс. руб., а также лишил его ордена Почета и взыскал в доход государства 5,7 млн руб. Суд счел доказанной вину Муртазалиева в организации убийства высокопоставленного сотрудника МВД и покушения на муниципального чиновника, а также финансирование незаконного вооруженного формирования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд заочно приговорил бывшего исполняющего обязанности главы администрации Кизлярского района и экс-руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану Сагида Муртазалиева. Он признан виновным в содействии незаконным вооруженным формированиям (НВФ) и организации убийства сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба суда.

Сагид Муртазалиев родился 11 марта 1974 года в Махачкале. В детстве жил в городе Кизляр, где в 1986 году начал заниматься вольной борьбой. В 2020 году он выиграл Олимпиаду в Сиднее, до этого взял золото чемпионата мира 1999 года и чемпионата Европы 2000 года, а позднее получил орден Почета за спортивные достижения. В конце нулевых Сагид Муртазалиев возглавлял Кизлярский район, а затем в 2010 году стал руководителем отделения ПФР по Дагестану.

Установлено, что с начала 2009 года на территории Кизлярского района республики действовало незаконное вооруженное формирование, целью которого было создания на территории Северного Кавказа исламского государства. Подсудимый, занимавший в тот период должность и. о. главы муниципального образования Кизлярский район, планировал использовать членов НВФ в своих целях и оказал им содействие, предоставив денежные средства. Как следует из материалов дела, Муртазалиев через посредника передал участникам НВФ 2,7 млн руб.

В июле 2010 года, уже исполняя обязанности управляющего отделением ПФР по Дагестану, фигурант принял решение организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД по республике Шевкета Куджаева, дислоцированного в Кизляре, а также заместителя главы администрации города Кизляр Василия Наумочкина. За вознаграждение он привлек к совершению преступлений членов НВФ.

Следствием установлено, что в том же месяце Муртазалиев встретился с представителем незаконного вооруженного формирования, договорился о совершении убийств и передал на нужды бандгруппы 3 млн руб.

По данным следствия, 3 августа 2010 года члены НВФ, вооруженные автоматами Калашникова, подкараулили заместителя начальника кизлярского отдела ЦПЭ и произвели не менее девяти выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. 23 августа того же года на перекрестке двух улиц Кизляра боевики произвели не менее 30 выстрелов из автоматического оружия по автомобилю заместителя главы городской администрации. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил.

Суд признал Сагида Муртазалиева виновным по нескольким статьям УК РФ, включая ч. 2 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и организацию покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В соответствии с приговором подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 700 тыс. руб. и на основании ст. 48 УК РФ лишил Муртазалиева государственной награды — ордена Почета.

В счет государства также конфискованы денежные средства в размере 5,7 млн руб., полученные преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

В ноябре 2025 года суд в Карачаево-Черкесии конфисковал у Сагида Муртазалиева и трех его родственников пять объектов недвижимости и 118,9 млн руб. Иск был подан в связи с тем, что Муртазалиев, занимавший пост управляющего с 2010 по 2015 год, приобрел имущество на неподтвержденные доходы. Согласно декларациям, его заработок за этот период составил 4,6 млн руб., при этом в ходе проверки было установлено, что он приобрел активы стоимостью 417 млн руб.

По данным СМИ, в настоящий момент осужденный может находиться в Дубае.

Станислав Маслаков