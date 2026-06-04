Борьба за свет

В Челябинской области задолженность коммунальных предприятий за электричество в апреле 2026 года составила 2,6 млрд руб. Показатель увеличился на 15% по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го. Такую статистику предоставил гарантирующий поставщик электроэнергии «Уралэнергосбыт». Самыми крупными должниками в регионе, по данным компании, являются МУП «Коммунальные сети» Златоуста, МУП «Городское хозяйство» Миасса и МУП «Водоотведение» Бакала. В «Уралэнергосбыте» считают, что муниципальные предприятия ЖКХ находятся в сложной финансовой ситуации, и это может сказаться на прохождении отопительного сезона. По мнению экспертов, на сегодняшний день положение МУПов ухудшают рост цен на электричество, неправильное планирование бюджета и изношенная инфраструктура, вызывающая потери энергоресурсов и увеличение трат. Эксперты считают, что проблема с долгами за электричество достигла критического уровня и, вероятнее всего, будет ухудшаться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Задолженность коммунальных предприятий Челябинской области за электроэнергию по состоянию на апрель 2026 года составила 2,6 млрд руб. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Данные предоставило ООО «Уралэнергосбыт».

По словам компании, более 60% указанной суммы задолженности приходится на долю муниципальных предприятий ЖКХ.

Действующие тарифы за воду и тепло направляются коммунальными организациями на электричество, потребленное при работе насосных, котельных и другого оборудования. Однако, как заявили в «Уралэнергосбыте», значительная часть полученных денежных средств не доходит до поставщика электроэнергии.

Заместитель генерального директора компании Андрей Святых считает, что эта ситуация может указывать на недостаток финансов у муниципальных предприятий и соответственно — риски для будущего отопительного сезона из-за плохого состояния коммунальной инфраструктуры.

«Сегодня речь идет уже не только о финансовой дисциплине. Мы видим признаки системного кризиса в ЖКХ. Если предприятия годами не рассчитываются за потребленную электроэнергию, значит, средства, которые оплачивают жители, по каким-то причинам не доходят до поставщиков ресурсов. Это говорит о финансовых проблемах и как следствие может означать, что и подготовка инфраструктуры к зиме может быть недостаточной. Это напрямую влияет на надежность коммунальных систем»,— отметил Андрей Святых.

В «Уралэнергосбыте» также назвали самых крупных должников среди муниципальных предприятий ЖКХ. По их данным, МУП «Коммунальные сети» Златоустовского округа накопило 303,4 млн руб. с октября 2024-го по апрель 2026 года, МУП «Городское хозяйство» Миасса — 232 млн руб., с декабря 2019 года, МУП «Водоотведение» Бакала — 98 млн руб. с декабря 2023-го.

Исполняющая обязанности директора МУП «Коммунальные сети» Златоуста Евгения Уласевич прокомментировала «Ъ-Южный Урал», что задолженность предприятия связана с «плохой платежеспособностью населения».

«Средний сбор в отопительный период составляет 73%, соответственно, предприятию не хватает денежных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов. По этой же причине при подготовке к отопительному периоду предприятие осуществляет капитальные ремонты с привлечением бюджетных средств из местного, областного и федерального бюджетов»,— рассказала Евгения Уласевич.

В МУП «Городское хозяйство» и «Водоотведение» на запросы «Ъ-Южный Урал» не ответили.

В министерстве ЖКХ Челябинской области корреспонденту «Ъ-Южный Урал» рассказали, что им известна проблема с долгами муниципальных предприятий за электроэнергию.

«Меры по снижению задолженности предприятий ЖКХ и потребителей за коммунальные услуги и ТЭР рассматриваются на штабах по тепло- и электроснабжению Челябинской области, а также на заседаниях рабочей группы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы на территории региона правительством»,— ответили в министерстве. По их мнению, основными причинами проблемы являются «задолженность всех потребителей, в том числе населения, за коммунальные услуги, что напрямую влияет на финансовое положение предприятий ЖКХ и их возможность своевременно рассчитываться за потребленные ресурсы».

В министерстве рассказали, что для поддержки финансового состояния предприятий ЖКХ и снижения рисков в отопительный сезон им оказывается материальная помощь из областного бюджета на ремонтные работы.

Член комиссии Общественной палаты Челябинской области по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Александр Муравьев считает, что МУПы, скорее всего, становятся основными неплательщиками из-за «неправильного планирования бюджета на год и невыстроенной системы взаиморасчетов с поставщиками ресурсов».

По его мнению, на прохождение отопительного сезона в первую очередь влияет количество квалифицированных сотрудников.

«Если предприятие укомплектовано грамотными, аттестованными специалистами, которые умеют работать с современным оборудованием и готовы выполнять свои задачи, то проблем с подготовкой к отопительному сезону у такой организации возникнуть не должно»,— подчеркнул Александр Муравьев.

По его словам, на положение предприятий ЖКХ влияет рост цен на ресурсы, налоговая нагрузка и увеличение заработной платы. Это в том числе сказывается на качестве предоставляемых услуг.

«По факту каждый собственник уже к концу отопительного сезона увидел значительное удорожание сумм в квитанциях. Выглядит так, будто коммуналка сильно выросла. Но если разобраться, увеличилась не стоимость услуг самих УК, а цены на ресурсы. Кроме того, УК „обременены“ НДС — как минимум на 5%. Но этот процент они не могут заложить в тариф, потому что не могут его обосновать. Поэтому качество предоставления услуг ЖКХ снижается. Мы видим увеличение заработной платы, к которой добавляется налоговая нагрузка. Так что здесь выбор: либо повышать тариф именно на ремонт и обслуживание, либо мириться со снижением качества услуг и урезанием перечня работ»,— заключил Александр Муравьев.

Заместитель гендиректора АО «Юрэнергоконсалт» Лидия Серебрякова отмечает, что кризис неплатежей за электроэнергию в сфере ЖКХ в России достиг уровня, который требует безотлагательных мер.

«Совокупный объем просроченной задолженности населения и организаций за электроэнергию и другие коммунальные услуги достиг критических значений. В целом по России долги превысили 1 трлн руб., из которых только просрочка за ЖКУ составила 975,9 млрд руб. Только за 2025–2026 годы общая просрочка увеличилась на 10,9%, а долги организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы — на 18,2%, достигнув 250,5 млрд руб. Наиболее тревожная ситуация сложилась в бюджетной сфере: долги муниципальных учреждений за год выросли сразу на 70%. Для населения тарифы на электроэнергию в 2026 году выросли более чем на 18%»,— поделилась данными эксперт.

По ее словам, значительная часть коммунальной инфраструктуры изношена на 40–90%, что ведет к большим потерям энергоресурса и «двойному» потреблению.

«МУПы вынуждены оплачивать и фактически потерянный ресурс, и поданный в дома. Часто установленные для населения тарифы не покрывают реальных затрат предприятий ЖКХ. В итоге даже при 100% оплате услуг гражданами МУПы могут не аккумулировать достаточно средств для полных расчетов с энергетиками. Иными словами, даже при достаточно высокой платежной дисциплине потребителей унитарные предприятия могут формировать перед поставщиками существенные долги просто в силу несовершенства в администрировании»,— подчеркнула Лидия Серебрякова.

Эксперт заключила, что для разрешения этого кризиса необходимо модернизировать изношенную инфраструктуру, перейти на более экономичные модели управления, ужесточить контроль за финансовыми потоками МУПов и постепенно привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

По данным промышленного эксперта Леонида Хазанова, за последние пять лет электроэнергия в России подорожала примерно на 60%.

«Это достаточно быстрый рост. Он обусловлен, с одной стороны, необходимостью электрогенерирующих сетевых компаний проводить ремонты оборудования, закупать комплектующие и топливо, наращивать мощности и повышать заработную плату, а с другой стороны, желанием обеспечивать себе необходимый уровень рентабельности. Традиционно цены на электроэнергию у нас пересматриваются каждый год. Естественно, это давит на всех и приводит к росту задолженности со стороны предприятий и домохозяйств»,— отметил эксперт.

По словам Леонида Хазанова, проблема с долгами за электроэнергию будет обостряться из-за сильного охлаждения экономики.

«У предприятий сокращаются объемы производства, падают заказы, уменьшаются доходы. При этом надо как-то выплачивать налоги и зарплату, платить за электроэнергию и закупать комплектующие, сырье. Сегодня даже у людей не хватает денег на оплату коммунальных услуг»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева