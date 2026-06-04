Бывшего замглавы «Роснано» Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии

Мещанский суд Москвы признал бывшего замглавы «Роснано» Андрея Малышева виновным в растрате и мошенничестве. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Малышев

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Андрей Малышев

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

По решению суда Малышеву также запрещено на три года занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих организациях, передает ТАСС. Гособвинение запрашивало для него 15 лет лишения свободы.

Экс-менеджер проживает в Великобритании, ему вменяют два эпизода, связанные с хищением более 1 млрд руб. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159.1 УК (крупное мошенничество в сфере кредитования).

Первое обвинение касается растраты средств «Роснано» при заключении контрактов с инвесткомпанией «Алемар» в 2009 году. По версии следствия, консультационные услуги обошлись в 226 млн руб., хотя эти работы корпорация могла выполнить самостоятельно. Малышев, подписывавший эти договоры, покинул Россию в 2015 году после допроса в качестве свидетеля.

Второй эпизод связан с кредитом Альфа-банка на 900 млн руб., который в 2014 году получила «Группа Е4», где Малышев занимал пост президента. Как считает следствие, предназначенные для строительства энергоблока Пермской ГРЭС средства были направлены на другие цели.

Подробности — в материале «Ъ» «Во всем виноват не Чубайс».