Во всем виноват не Чубайс

Максимально возможный срок — 15 лет лишения свободы — запросил гособвинитель в ходе заочного процесса для проживающего в Великобритании бывшего заместителя главы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева. По двум эпизодам он обвиняется в хищении более 1 млрд руб. Защита фигуранта и запрошенный срок, и выдвинутые обвинения называет «не отвечающими букве и духу закона».

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Как стало известно “Ъ”, в Мещанском суде столицы прошли прения сторон по рассматриваемому в заочном режиме уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева. Прокурор запросил для фигуранта максимально возможный срок — 15 лет лишения свободы.

Одним из топ-менеджеров «Роснано» 65-летний Андрей Малышев был при предшественнике Анатолия Чубайса — Леониде Меламеде. С именем последнего и связан вмененный ему в вину эпизод с особо крупной растратой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств «Роснано». Дело было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) в 2015 году в отношении финансового директора «Роснано» Святослава Понурова, а затем его фигурантом стал и тогдашний руководитель госкорпорации Леонид Меламед. Последний проходил по делу как организатор растраты, совершенной в период с февраля по июль 2009 года.

По версии следствия, перед увольнением Леонида Меламеда в сентябре 2008 года руководством «Роснано» был заключен ряд договоров об оказании консультационных услуг с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар» (ранее ее возглавлял сам Леонид Меламед), на оплату которых было потрачено более 226 млн руб.

Контракты, как считали следователи, были заключены в нарушение законов, а все работы «Роснано» должна была выполнять своими силами.

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и финансовый директор этой организации Святослав Понуров были задержаны и отправлены под домашний арест и в СИЗО соответственно. Третьим фигурантом дела должен был стать Андрей Малышев, подписывавший договоры, но его успели допросить только в качестве свидетеля. В том же 2015 году он уехал в Германию, где ему провели операцию на сердце. Там же у пациента была обнаружена онкология. Еще одну операцию Андрею Малышеву, который к тому времени российскими правоохранителями был объявлен в розыск, провели уже в Израиле.

Дело же в отношении Леонида Меламеда и Святослава Понурова в январе 2017 года начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы. Однако в декабре того же года оно было возвращено в Генпрокуратуру для устранения недостатков.

Показания по нему со стороны обвинения, но в пользу подсудимых успел дать преемник Леонида Меламеда Анатолий Чубайс, утверждавший, что корпорация из-за этого контракта никакого ущерба не понесла, наоборот, смогла сэкономить весьма значительные средства.

В итоге в суд это дело больше не вернулось — СКР прекратил его в связи с истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям.

Как утверждает защита Андрея Малышева, о том, что и он является по этому делу обвиняемым, бывший топ-менеджер «Роснано» узнал только в феврале 2021 года. Тогда его задержали по запросу Генпрокуратуры в Великобритании, где он постоянно проживал. Даже под предэкстрадиционный арест россиянина помещать не стали. В ноябре 2021 года Вестминстерский магистратский суд в выдаче фигуранта отказал.

В России же следователь прекращать уголовное преследование Андрея Малышева в связи с истечением сроков давности, как это было сделано в отношении его сообщников, не стал.

Второй вмененный в вину подсудимому Малышеву эпизод касается мошенничества в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). В этом деле речь идет о займе в 900 млн руб., который в 2014 году был получен в Альфа-банке инжиниринговой компанией «Группа Е4». Ее президентом Андрей Малышев стал в 2012 году после ухода из «Роснано». По данным следствия, кредит должен был пойти на строительство энергоблока Пермской ГРЭС, но был израсходован на оплату услуг субподрядчиков, не указанных в договоре целевого займа. По мнению защиты обвиняемого Малышева, «получение денег с нарушениями условий кредитования без цели хищения не образует состава преступления, предусмотренного ст. 159.1». Более того, утверждает один из адвокатов фигуранта, долг банку был полностью возвращен. В этой связи защита попросила суд оправдать Андрея Малышева по обоим эпизодам вмененных ему в вину деяний.

Олег Рубникович