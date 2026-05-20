Прокуратура запросила максимальный срок экс-замглавы «Роснано» Малышеву

Гособвинение потребовало назначить 15 лет лишения свободы бывшему заместителю главы «Роснано» Андрею Малышеву, дело которого рассматривается в Мещанском суде Москвы в заочном режиме. Экс-менеджеру, проживающему в Великобритании, вменяют два эпизода, связанные с хищением более 1 млрд руб.

Первое обвинение касается дела о растрате средств «Роснано» при заключении в 2009 году контрактов с инвесткомпанией «Алемар», которую ранее возглавлял бывший руководитель госкорпорации Леонид Меламед. По версии следствия, на консультационные услуги было потрачено более 226 млн руб., хотя эти работы корпорация могла выполнять самостоятельно. Сам Малышев, подписывавший договоры, покинул Россию в 2015 году после допроса в качестве свидетеля.

Второй эпизод связан с кредитом Альфа-банка на 900 млн руб., который в 2014 году получила «Группа Е4», где Малышев занимал пост президента. Следствие считает, что средства, предназначенные для строительства энергоблока Пермской ГРЭС, были направлены на иные цели. Защита утверждает, что состав мошенничества отсутствует, поскольку кредит был полностью возвращен банку.

Адвокаты экс-топ-менеджера настаивают на его оправдании и считают предъявленные обвинения необоснованными. Ранее британский суд отказал России в экстрадиции Малышева. Дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова, проходивших по тому же эпизоду, было прекращено из-за истечения сроков давности.

