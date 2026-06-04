Половина челябинцев покупают квартиру после рождения или взросления ребенка

Почти половина (45%) жителей Челябинска купили или планируют покупку квартиры в связи с рождением или взрослением ребенка. При этом 18% горожан уже приобрели более просторное жилье с появлением детей, а 9% ищут его прямо сейчас. Такие результаты показал опрос «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров».

Каждая вторая семья с детьми (53%) при покупке квартиры ориентируется на удобную транспортную доступность. Еще для 42% важно, чтобы рядом были парки и скверы для прогулок с детьми. Более трети (36%) обращают внимание на близость поликлиник, медцентров и аптек, 27% — на наличие детских садов, школ и развивающих центров рядом с домом.

При этом горожане активно пользуются инструментами поддержки государства и девелоперов, когда решаются приобрести жилье. Около трети (35%) берут семейную ипотеку, 17% используют рассрочку от застройщика, 5% — маткапитал.

Виталина Ярховска