В Екатеринбург привезут венчальный мундир Николая II

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 10 июня по 16 августа пройдет выставка «Царское Село. Шедевры императорской резиденции», посвященная истории знаменитой императорской резиденции и ее владельцам. На выставке будут представлены около 360 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское Село», в том числе венчальный мундир последнего российского императора Николая II. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургский музей ИЗО Фото: Екатеринбургский музей ИЗО

«В числе знаковых мемориальных предметов выставки — мундир Николая II, в котором император венчался: доломан и фуражка флигель-адъютанта Свиты Его Величества полковника лейб-гвардии Гусарского полка. На подкладке у воротника сохранилась шелковая этикетка с текстом: «Въ этомъ доломане Его Величество бракосочетался. Сохранить навсегда»»,— рассказали в ЕМИИ.

На выставке также будут представлены: флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты, предметы из «Клада Нарышкиных», предметы из цветного камня и бронзы, включая гарнитур из бадахшанского лазурита и уральского малахита, а также образцы русского, европейского и китайского фарфора.

Полина Бабинцева