В Академическом планируют построить деловой центр из пяти зданий

Корпорация «Атомстройкомплекс» планирует построить деловой центр в Академическом районе Екатеринбурга, на набережной Патрушихи, рядом с возводимым жилым кварталом на ул. Парина. Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас идет работа над концепцией проекта. В границах улиц Академика Парина – Амундсена – Академика Ландау планируют построить пять зданий общей площадью 44 тыс. кв. м, объединенных в единый комплекс. В них расположатся офисы класса «А». В компании рассчитывают, что площади займут предприниматели, где откроют свои представительства.

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«Работая над концепцией развития этого квартала, мы постарались учесть высокую потребность района в местах приложения труда. Появление современного делового центра рядом с жилой застройкой "Речного квартала" позволит создать тысячи новых рабочих мест и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, даст жителям района возможность работать в шаговой доступности от дома, а также получать здесь широкий спектр повседневных услуг – от образовательных до оздоровительных»,– рассказал заместитель директора строительного холдинга «Атом» Александр Копылов.

В деловом центре запланирован подземный паркинг, первые этажи зданий займут супермаркеты и магазины, кофейни и рестораны, банки, почтовые отделения, образовательные центры. В составе делового центра также проектируют помещение под фитнес-центр с бассейном, салоны красоты и барбершопы, студии йоги, химчистки и аптеки, автомойки и шиномонтажные мастерские. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными резидентами.

«Мы придерживаемся принципов комплексного развития территорий и стремимся обеспечивать районы, в которых возводим жилье, необходимой инфраструктурой. В Академическом районе мы строим жилой квартал на ул. Парина, в качестве генподрядчика уже построили здесь школу № 133, взрослую поликлинику, а также восемь детских садов. Сейчас строим новую школу в 16 квартале»,– прокомментировал господин Копылов.

Девелопер рассчитывает закончить разработку проектной документации к концу этого года.

Мария Игнатова