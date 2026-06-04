Объем выдачи автокредитов в Челябинской области вырос на 26%

В январе–апреле 2026 года жителям Челябинской области выдали автокредитов на 12,5 млрд руб. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Россиянам за первые четыре месяца 2026 года одобрили займы на машину на 443,2 млрд руб. Показатель за год упал на 24%. Самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Воронежская область (+39,5%), Санкт-Петербург (+34,7%), Москва (+34,6%), а также Ростовская (+31,5%) и Свердловская (+27,8%) области.

Виталина Ярховска