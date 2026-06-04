Минприроды работает над проектом по повышению точности данных на месторождениях редкоземов

Минприроды России разрабатывает законопроект по повышению достоверности данных о минерально-сырьевой базе дефицитной группы полезных ископаемых. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов.

«Это особенно актуально для многокомпонентных месторождений, в том числе содержащих редкие земли и другие важные для экономики металлы»,— уточнил господин Козлов на сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов» ПМЭФ.

Министр добавил, что по многим месторождениям запасы утверждали еще в советское время, в иных экономических и технологических условиях. «Наша задача — создать правовой инструментарий для актуализации данных о запасах через процедуры их обязательной переоценки»,— пояснил Александр Козлов.