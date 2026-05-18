Путин обсудил с членами Совбеза развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале совещания Владимир Путин уточнил, что вынесенный на обсуждение вопрос не имеет прямого отношения к работе Совбеза, но попал в повестку ведомства не случайно. «Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания — понятно почему»,— сказал господин Путин.

На встрече присутствовали председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.