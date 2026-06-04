Reuters: накануне ЧМ-2026 по футболу в Мехико царит хаос из-за недоделок и протестов

За неделю до начала Чемпионата мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, массовые протесты и продолжающиеся строительные работы на важнейших улицах города привели к хаосу в Мехико, пишет Reuters. В центре города проходят демонстрации профсоюза учителей. Они требуют повышения зарплаты и отмены принятой ранее реформы социальных выплат и пенсий. В нескольких местах протестующие перекрыли дороги.

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Участники протестов подожгли здание управления общественного образования в Мехико. Несколько дней назад протестующие также пытались прорваться в строящуюся фан-зону для болельщиков на площади Сокало, полиция применила против них слезоточивый газ. В нескольких местах протестующие опрокинули и разрисовали установленные к Чемпионату статуи футболистов. Профсоюзы, проводящие акции протеста, заявили о своей непричастности к актам вандализма.

В профсоюзе учителей заявили, что они продолжат протесты после начала Чемпионата, если правительство не пойдет им навстречу. Помимо демонстраций учителей в центре Мехико прошли акции протеста ушедших на пенсию судей и сотрудников судов — они требуют изменений в пенсионной системе для себя.

Reuters сообщает, что также за неделю до начала Чемпионата во многих местах в Мехико продолжаются строительные работы. Работы ведутся в Международном аэропорту Мехико и нескольких главных проспектах и в метро. ЧМ-2026 начнется 11 июня, в этот день в Мехико пройдет первый матч между командами Мексики и ЮАР.

Яна Рождественская