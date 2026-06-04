FONBET стал лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион»

На ПМЭФ состоялась четвертая церемония вручения ежегодной премии «Чемпион». Награда направлена на поддержку инициатив и укрепление партнерства между бизнесом и спортом.

В номинации «Второе дыхание» победителем стала букмекерская компания FONBET за активную поддержку адаптивного спорта. Награду вручили управляющему акционеру Валентину Голованову. В рамках благотворительной программы «ДоброFON» было реализовано более 200 социально-значимых инициатив по всей России, в том числе прошел III Международный фестиваль «Импульс» — проект для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.

«У нас огромное количество номинаций, в которых мы поддерживаем адаптивный спорт. Об одном из них уже было сегодня сказано — это ежегодный фестиваль ''Стальная воля'', где играют футболисты с различными категориями нарушений здоровья. Также, мы поддерживаем адаптивный хоккей, когда дети на специальных санках со специальными клюшками играют в хоккей. Кроме того, открываем доступные всем площадки для занятий спортом, в том числе построили такую площадку в прошлом году и в Санкт-Петербурге»,— заявил господин Голованов. Также управляющий акционер FONBET отметил еще одно мероприятие — футбольный матч между подопечными Фонда Константина Хабенского и командой спортсменов, которую собирает ДоброFON.

Двукратная паралимпийская чемпионка Варвара Ворончихина поблагодарила FONBET за развитие паралимпийского спорта в России. После Игр-2026 в Италии компания выделила по 1 млн каждому российскому параатлету, принявшему в них участие.

Кроме того, награду в номинации «Событие» за самый масштабный проект взяла Континентальная хоккейная лига. В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ были установлены рекорды по общей и средней посещаемости.

«Для КХЛ большая честь стать лауреатом премии ''Чемпион'' и получить награду на Петербургском международном экономическом форуме. Хоккей любят в России, это доказывает зрительский интерес. Цифры посещаемости прошедшего сезона – не только наша гордость, но и стимул не останавливаться на достигнутом. Эта награда — заслуга Лиги, клубов, наших партнеров и, конечно, болельщиков: спасибо, что вы с нами»,— сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Арнольд Кабанов