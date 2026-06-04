Россия не будет оплачивать последствия сближения Армении с Евросоюзом

Россия не собирается оплачивать последствия шагов Армении к евроинтеграции. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Конечно же, мы не намерены за счет тех бесспорных бонусов, преференций, которые Армения имеет от членства в Евразийском экономическом союзе, оплачивать движение Армении в сторону Европейского союза»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).

По словам господина Галузина, Армения заявляет о приверженности сотрудничеству по ЕАЭС, однако предпринимает законодательные шаги для вступления в ЕС. Из-за этого у Москвы к Еревану появляются «серьезные вопросы», отметил замминистра.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлял, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Россия начала ограничивать поставки в страну продукции из Армении. Господин Пашинян призвал страны ЕАЭС продемонстрировать новые положительные возможности для республики.