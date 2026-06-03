Армения не будет спорить с Россией по теме ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не будет спорить с Россией относительно Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако объединение должно продемонстрировать новые положительные возможности для республики. Об этом он сообщил на встрече с избирателями во время предвыборной агитации.

«Я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь — это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении»,— отметил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

В отношениях с Россией Армения хочет остаться в дружеских отношениях, сказал армянский премьер. «Спокойно без нервов объясним (свою позицию.—"Ъ")»,— уточнил Никол Пашинян.

«Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством. В Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза, в том числе, в страны ЕАЭС»,— добавил господин Пашинян. Внутри ЕАЭС, по словам премьера, он владеет достаточными рычагами, чтобы после выборов решить все проблемы на месте.

Первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны, рассказал Никол Пашинян. Он уточнил, что несколько бизнес-делегаций уже работают, первая партия роз и овощей отправлена, и пообещал позже назвать страны назначения. Премьер-министр заверил, что ни один товар не останется, а рынками сбыта станут ЕС и другие рынки.

Россельхознадзор с конца мая последовательно запретил поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.