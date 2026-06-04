Защита криминального авторитета из Кузбасса проиграла апелляцию

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) оставил без изменения приговор кузбасскому криминальному авторитету Павлу Лебедеву, жалобу его адвокатов — без удовлетворения. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Павел Лебедев обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы). В материалах суда указывается, что он являлся «положенцем» в городе Юрге, организовывал и контролировал сбор денег и вещей в «общак», занимался их распределением. Во время содержания в СИЗО управлял криминальной средой учреждения.

В декабре Кемеровский областной суд приговорил «авторитета» к 10 годам и 5 дням лишения свободы в колонии особого режима. Защитники оспаривали причастность клиента к инкриминируемому преступлению, указывая на недопустимость собранных следствием доказательств и противоречивость показаний свидетелей.

Илья Николаев