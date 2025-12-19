В Кузбассе криминального авторитета отправили на 10 лет в колонию особого режима

Кемеровский областной суд приговорил к 10 годам и 5 дням лишения свободы в колонии особого режима криминального авторитета, рассказали в прокуратуре региона. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет о 41-летнем Павле Лебедеве (Паша Лебедь), которому в 2016 году был присвоен статус «положенца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Павел Лебедев обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы). «Находясь как на свободе, так и в учреждении пенитенциарной системы, мужчина распределял сферы влияния, назначал «смотрящих», разрешал конфликты между осужденными», — указывается в сообщении прокуратуры Кузбасса.

Авторитета задержали в 2021 году. Следователи ГУ МВД России по Кемеровской области возбудили в отношении него уголовное дело. Вину он не признал.

Илья Николаев