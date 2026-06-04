Мантуров: Россия открыта к диалогу с иностранными партнерами по редкоземам

Россия активно инвестирует в отрасль редких и редкоземельных металлов (РЗМ), заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Страна открыта к диалогу с зарубежными партнерами по этому направлению, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы открыты к диалогу, мы приглашаем наших зарубежных партнеров. Я имею в виду Китайскую Народную Республику, Индию, страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию»,— сказал господин Мантуров на сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов» ПМЭФ.

По словам вице-премьера, Россия готова к разным видам взаимодействия — как инвестиционным, так и кооперативным. Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, считает он, могли бы поучаствовать в проекте по созданию кластера глубокой переработки критически значимых металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе в Сибири.

Как говорил Денис Мантуров в интервью «Ъ», Россия занимает второе место в мире после Китая по запасам РЗМ. Страна становится локомотивом отрасли, убежден вице-премьер, поскольку из-за падения цен проекты перестали быть рентабельными для частного бизнеса.