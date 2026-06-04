Умер один из лучших бомбардиров «Челси» Бобби Тэмблинг

Второй лучший бомбардир в истории лондонского футбольного клуба «Челси» Бобби Тэмблинг умер в 88 лет. Об этом сообщает Sky Sports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Англичанин скончался после продолжительной болезни в доме престарелых в ирландской деревне Монтенот. Несколько лет назад ему диагностировали деменцию.

С 1959 по 1970 год Бобби Тэмблинг выступал за «Челси». В составе команды он забил 202 гола. Лучшим по этому показателю является Фрэнк Лэмпард (211). Вместе с клубом Тэмблинг стал обладателем Кубка Английской лиги. После завершения игровой карьеры он тренировал ирландские клубы «Корк Селтик», «Корк Сити» и «Кроссхейвен».

Таисия Орлова