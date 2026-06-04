Все лучшее — детям

В Челябинске реализуется проект детского хирургического корпуса. Масштабный проект претендует стать одним из самых уникальных в России. Он позволит оказать 300 пациентам Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) квалифицированную и своевременную медицинской помощь за счет современного оборудования и новых хирургических подразделений. Новый корпус также поможет разгрузить существующие мощности ЧОДКБ и привлечь к лечению детей еще больше врачей и медперсонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Строительство хирургического корпуса Областной детской клинической больницы началось в 2024 году при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Подрядчиком выступает магнитогорская компания «Трест Магнитострой». Архитектурной особенностью корпуса является его округлая форма. В центре располагается административное трехэтажное здание. Всего же в корпусе предусмотрено шесть наземных этажей, а общая площадь внутренних помещений составит 55,8 тыс. кв. м. При этом около 80 комнат в здании относятся к «комплексу чистых помещений».

«Это такой тип отделки, при котором в комнату встраивается еще одно помещение, где проводятся операции. Между стенками производится отсос воздуха для того, чтобы обеспечить отсутствие пыли и каких-либо примесей внутри операционной. К таким помещениям отдельно подводятся все коммуникации. Поскольку корпус детский, особенностью отделки также станет яркий и разноцветный дизайн»,— рассказал начальник строительного управления «Трест Магнитострой» Евгений Варнин.

Кроме того, проект предусматривает подземный переход, по которому можно будет переместиться из одного конца здания в другой.

Евгений Варнин подчеркивает, что форма здания несколько усложняет изготовление монолитных конструкций и кирпичных перегородок, а также оформление фасада — он будет полностью стеклянный. Но в итоге получится очень красивый, современный объект.

Сейчас на строительной площадке ежедневно работают более 150 человек. Ориентировочный срок завершения строительства — 2027 год.

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская подчеркивает, что новый хирургический комплекс станет самым крупным в Уральском федеральном округе и одним из самых современных в России.

«В проекте запланирована постройка 16 современных операционных, оснащенных по последнему слову техники. Три из них обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, еще две — обособленные операционные для пациентов с инфекционно-воспалительными хирургическими заболеваниями, где медицинская помощь будет оказываться в строго изолированных условиях. Новые возможности позволят значительно увеличить пропускную способность хирургических отделений и повысить качество оказываемой медицинской помощи. Разнообразие операционных блоков будет отвечать потребностям пациентов с различными хирургическими патологиями. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для проведения операций»,— отметила Татьяна Колчинская.

По словам министра, на крыше трехэтажного административного здания планируется разбить сад и организовать прогулочные зоны со скамейками.

После сдачи объекта в эксплуатацию в хирургическом корпусе будут функционировать отделение экстренной хирургии, офтальмологии, ЛОР и челюстно-лицевой хирургии, детской онкогематологии, четыре отделения детской хирургии и онкологии, межрегиональный детский нейрохирургический центр.

Корпус рассчитан на 300 пациентов, из которых 230 — хирургического профиля, а 70 — онкологического и онкогематологического.

Главный врач Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Сергей Казарин отмечает, что с учетом большой площади здания получится увеличить количество мест для пациентов и внедрить дополнительные профили лечения не только для пациентов Челябинской области, но и иных регионов в рамках проекта «Медицинский туризм».

«Из новых направлений, которые мы возьмем на себя, это челюстно-лицевая хирургия, ожоговый центр, пластическая хирургия. Также будем развивать офтальмологию. Новый хирургический комплекс абсолютно уникальный. Это один из самых масштабных и современных проектов в России. Он поднимет качество хирургической медицинской помощи на новый уровень»,— рассказал Сергей Казарин.

«Переезд хирургической службы в новый корпус существенно разгрузит больницу. Это позволит нам повысить качество отделений других медицинских профилей. В проект уже заложено новое диагностическое и операционное оборудование. Часть абсолютно уникальной техники переедет из ЧОДКБ. Я уверен, что новый корпус такого масштаба также привлечет к нам новые кадры, в том числе молодежь»,— заключил Сергей Казарин.

Ольга Воробьева