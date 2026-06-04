Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruce Bennett / Getty Images Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Что не запрещено, то разрешено. По этой схеме работают правила во многих видах спорта. Поэтому, когда появляются уникальные атлеты, которые делают то, что раньше просто никому не приходило в голову, возникают новые правила, сводящие на нет идеи новаторов.

В Национальной хоккейной лиге в 90-е начал играть вратарь Мартин Бродер. Фишкой голкипера было виртуозное владение клюшкой. Он подбирал шайбу за воротами и пасом начинал контратаку своей команды, не давая форвардам соперника навязать борьбу. Все бы ничего, но зрелищность игры от этого страдала. Хотя эта тактика благодаря мастерству голкипера позволяла «Нью-Джерси Девилз» давать результат, чиновники решили бороться.

Они придумали так называемое правило трапеции. За воротами появилась небольшая площадка, ограниченная красными линиями. И только там вратарю разрешалось работать с шайбой, к тому же не более 3 секунд. Это правило неофициально носит имя вратаря Мартина Бродера.

Вообще, в НХЛ часто называют те или иные новшества именами тех, с кем они были связаны. Например, после того как Сергей Макаров получил приз лучшему новичку лиги в 31 год, верхний возраст для претендентов на этот трофей понизили до 26 лет. Но самое удивительное произошло с вратарем Патриком Руа — он играл клюшкой настолько виртуозно, что порой бросался в атаку, обыгрывая форвардов.

Однажды он так увлекся, что пересек центральную линию. По правилам это запрещено. Только вот правило это хоть и существовало, но не работало. Просто раньше никто из вратарей подобного не делал. После атаки вратаря об ограничении, конечно, вспомнили. И хотя оно давно было прописано, его теперь часто называют правилом Патрика Руа.

Владимир Осипов