Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Любой, кто когда-либо работал по ночам, сидел с новорожденным или просто листал ленту соцсетей до рассвета, знает это чувство. Утром мы клянемся наверстать упущенное в выходные. Но работает ли эта стратегия? Ответ на вопрос долго был размытым: одни исследования говорили, что компенсировать невозможно, другие допускали, что хуже не будет.

В Nature Communications вышла работа, которая ставит точку в этом споре. В рамках эксперимента 85 тыс. человек носили трекеры активности в течение недели. Исследователи заметили, что почти треть испытуемых сталкивалась с нехваткой сна, но половина из них успешно добирала недостающие часы отдыха на следующий день. Анализируя последствия такой практики, ученые нашли закономерность: те, кто не пытался компенсировать, имели на 15% больший риск преждевременно умереть.

Как обычно, у исследователей на бумаге все выглядит красиво. Никто не спорит, что нужно высыпаться, но что делать, если эти попытки разбиваются о жесткую реальность? Например, в научных СМИ уже давно циркулируют методы, которые якобы помогут быстрее заснуть. Среди них — так называемый военный. Его суть в том, что надо максимально расслабиться и представить живописный сельский пейзаж, лодку в бескрайнем море или еще что-то спокойное.

Также распространены техники дыхания и парадоксальные приемы. Например, вместо тревожного «я не могу уснуть» говорить себе: «вообще-то я и не собирался». А любителям словесного творчества точно понравится когнитивное перемешивание. Суть в том, что вы специально нагружаете мозг бессвязными конструкциями. Например: трактор, яблоко, фонарь, вычурность, апельсин. Главное, чтобы эти слова были случайными и не связывались в историю, чтобы поток мыслей был хаотичным и позволил провалиться в сон.

Анна Кулецкая