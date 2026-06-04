В Екатеринбурге откроется концертная студия «Дом Simple Music»

На территории креативно-производственного кластера «Хлебозавод №6» 4 июня откроется концертная студия «Дом Simple Music» — музыкальная резиденция московской камерной группы Simple Music Ensemble, сообщили в пресс-службе нового пространства.

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Проект предполагает долгосрочное партнерство с регулярной афишей, камерными программами и специальными событиями — площадка станет базой для постоянного состава исполнителей Simple Music Ensemble. На открытии прозвучит музыка европейского неоклассициста Людовико Эйнауди, известного благодаря саундтрекам к фильмам. В дальнейшем на площадке организуют камерные инструментальные программы, музыкально-театральные постановки, тематические вечера и специальные события.

«Екатеринбург для нас — новый город и важная точка развития сети "Домов Simple Music". Мы очень тепло встретились с командой "Хлебозавода №6" и начинаем здесь долгосрочное, системное сотрудничество. Нам принципиально, чтобы "Дом Simple Music" на "Хлебозаводе №6" стал живой музыкальной точкой Екатеринбурга — местом, куда можно прийти за атмосферой и качественным исполнением, ощущением сообщества»,— отметил основатель Simple Music Ensemble Григорий Волков.

Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая существует более семи лет. Она выступает с гастролями в РФ и зарубежных странах. По данным на 2025 год группа сыграла более 2,5 тыс. концертов в 15 странах мира. Репертуар охватывает различные исторические эпохи: музыканты играют как камерную барочную музыку, так и киносаундтреки. Основной зал сети «Домов Simple Music» работает в Москве с 2020 года, в апреле 2026 года к ней присоединились Казань, Санкт-Петербург и Краснодар.

Ирина Пичурина