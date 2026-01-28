ФАС не согласовала объединение кикшеринговых сервисов Whoosh и «ЮрентБайк.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала объединение кикшеринговых компаний Whoosh и «ЮрентБайк.ру». По мнению ведомства, эти сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке проката самокатов, сообщила пресс-служба ФАС.

При объединении на рынке проката сократится число компаний, а рыночная монополия ПАО «ВУШ Холдинг» усилится, считает ФАС. Объединенная компания также сможет единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для пользователей сервиса, следует из сообщения.

До того как ФАС примет окончательное решение по ходатайству об объединении компаний, организации имеют право направить в ведомство пояснения.

Сервис Whoosh работает в России, Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии, Чили и Перу. В декабре 2022 года ПАО «ВУШ Холдинг» провело IPO. Более 60% акций компании принадлежат ее сооснователям. Гендиректор Дмитрий Чуйко владеет 37,8%, его заместители Егор Баяндин, Сергей Лаврентьев и Олег Журавлев — 10,8%, 6,5% и 4,1% соответственно.

Сервис «Юрент» был запущен в конце 2018 года предпринимателем Андреем Колесниковым и его партнерами Иваном Туринге и Андреем Калининым. В январе 2024 года МТС стала контролирующим акционером компании, увеличив свою долю с 11,77% до 80,58%. На данный момент «Юрент» работает в 175 городах России.