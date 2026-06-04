В рыбе магнитогорского производителя нашли превышения по свинцу и мышьяку

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило магнитогорскому производителю поставлять одну из партий мороженой рыбы. Причиной стало превышение содержания свинца и мышьяка в продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены после отбора пробы мороженого речного сига на предприятии. Лабораторные исследования Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса обнаружили в продукции токсичные элементы. Содержание мышьяка и свинца превышало нормативные значения практически на 0,1 мг на кг и 0,2 мг на кг соответственно. Остаток продукции на предприятии запретили вывозить с территории. Кроме того, производитель обязан вернуть уже поставленную часть партии и утилизировать всю продукцию. Информацию о необходимых действиях магнитогорская компания должна предоставить в надзорное ведомство до 8 июня.

Виталина Ярховска