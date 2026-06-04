Завод как искусство

Промышленный туризм — визитная карточка Челябинской области, и заметный представитель этого направления — Челябинский трубопрокатный завод. Здесь расположен знаменитый цех «Высота 239», ставший одной из самых популярных индустриальных площадок, притягивающих промышленных туристов со всей России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Трубной металлургической компании Фото: предоставлено пресс-службой Трубной металлургической компании

Промышленный туризм — визитная карточка Челябинской области, и заметный представитель этого направления — Челябинский трубопрокатный завод. Здесь расположен знаменитый цех «Высота 239», ставший одной из самых популярных индустриальных площадок, притягивающих промышленных туристов со всей России.

Туризм является одним из ключевых направлений развития для Челябинской области. Ежегодно на развитие туристической инфраструктуры и создание дополнительных мест размещения выделяются многомиллионные суммы. При этом в силу региональных особенностей одним из наиболее перспективных направлений является промышленный туризм. Предприятия области перестали быть закрытыми для посещения площадками и начали влиять на формирование имиджа области. Многие из них разработали собственные экскурсионные маршруты, мероприятия и различные активности для знакомства гостей региона с важными производственными объектами. Один из самых популярных маршрутов промышленного туризма создан на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), являющемся филиалом «Трубной металлургической компании» (ТМК).

По итогам 2025 года Челябинская область, согласно данным правительства региона, заняла 12-е место среди 85 субъектов России в рейтинге туристической привлекательности. За указанный период туристический поток составил 1,9 млн человек, а количество ночевок в коллективных средствах размещения — 4,8 млн. При этом в 2025 году регион принял более 110 тыс. промышленных туристов, рост к 2024 году составил порядка 30%.

Динамика развития промтуризма напрямую зависит от вклада компаний, которые расширяют это направление, чтобы как можно больше людей смогли увидеть современное российское производство и его возможности. В 2025 году промтуристические маршруты ТМК посетили 55 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом число посетителей выросло на пять тысяч — результат стал лучшим за всю деятельность компании. Рекорд по числу туристов действующего производства установила площадка ЧТПЗ, а цех «Высота 239» вошел в число лидеров Национальной премии «Маршрут построен» в номинации «Промышленный туризм».

Туристическая инфраструктура создана на ЧТПЗ в 2010 году после запуска цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239». За 15 лет его посетили более 300 тыс. человек. Первые экскурсии, еще на этапе строительства новых производств, были организованы для сотрудников других подразделений компании и ветеранов заводов, а сегодня в сфере отечественного промышленного туризма этот цех — настоящая знаменитость. Гостей знакомят с высокотехнологичным производством труб через призму промышленного дизайна цеховых пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Трубной металлургической компании Фото: предоставлено пресс-службой Трубной металлургической компании

В 2025 году ЧТПЗ стал рекордсменом среди действующих производств ТМК — в его цехах побывали около девяти тысяч человек. Почти три тысячи гостей — это учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений. Для них на постоянной основе два раза в неделю организованы бесплатные экскурсии в рамках профориентационных программ, в частности, проекта «Профессионалитет». Цех «Высота 239» привлекает внимание своей уникальной визуальной концепцией, технологичностью и масштабом. Это делает его востребованным для проведения знаковых мероприятий, таких как жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию, а также для встреч известных людей в рамках их знакомства с Южным Уралом.

В список экскурсионных объектов компании в Челябинске также входят водоочистные комплексы ЧТПЗ «AQA Кристалл» и «AQA Баланс», предприятие ТМК «Стальные технологии» и завод «Соединительные отводы трубопроводов», входящие в ТМК и расположенные на территории ЧТПЗ.

Однако промышленные площадки представляют интерес не только как объекты для посещения туристами, но и становятся частью уникальных интеграций и средой для реализации культурных инициатив. ЧТПЗ проводит мероприятия с участием художников, писателей и иных творческих деятелей, продвигая философию «Металлургия как искусство».

Так, в 2023 году на ЧТПЗ прошел фестиваль «Ночь заводов». Организаторами выступил Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» и «Лаборатория новых медиа» Новой сцены Александринского театра (Санкт-Петербург). В ходе иммерсивной аудиовизуальной прогулки по цеху «Высота 239» для участников в аудиогидах звучала музыка композиторов эпохи индустриализации — Игоря Стравинского, Арсения Авраамова и Александра Мосолова. Визуальную составляющую перформанса дополнили современные танцы: артисты исполняли хореографические номера прямо в производственном пространстве.

В 2024 году ЧТПЗ совместно с галереей «Синара Арт» организовали арт-резиденцию «Летопись современного завода». Заявки на участие в ней прислали более 70 мастеров. После отборочного этапа в финал вышли пять художников из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Кургана. Они создали картины и инсталляции, посвященные теме индустриального наследия Урала и труду металлургов, которые вошли в музейный фонд предприятия. В 2025 году одно из произведений резидентов — картина «ВОСХОД.239» художницы Анны Сяровой — стало основой для создания масштабного мурала площадью более 500 кв. м на фасаде административно-бытового здания ЧТПЗ. Примечательно, что мурал — часть промышленного маршрута и яркая визуальная точка завода, видная с улиц города.

Не менее значимой для «культурной жизни» ЧТПЗ стал визит известного российского писателя Алексея Иванова. В 2024 году на площадке завода автор бестселлеров «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» провел творческую встречу, презентовал новую книгу «Речфлот», ответил на вопросы читателей, а также поделился впечатлениями от посещения Челябинской области и трубопрокатного завода. «Восхищение, восторг, огромное удивление технологической мощью и какой-то изощренностью человеческого разума — вот какие эмоции я испытал на ЧТПЗ. Здесь есть очень строгая и красивая организация труда. Брутальная мощь, она есть на всех промышленных предприятиях, но так, чтобы эта мощь была организована с изяществом — здесь это ярче всего выражено»,— рассказал писатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Губанов

Фото: предоставлено пресс-службой Трубной металлургической компании Евгений Губанов

Фото: предоставлено пресс-службой Трубной металлургической компании

Управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов:

«В советские годы в наших цехах выступали известные артисты, играл симфонический оркестр под руководством Евгения Светланова. Спустя десятилетия оркестр, уже носящий имя этого великого дирижера, вновь дал концерт среди наших промышленных станов, в цехе „Высота 239“. Взаимодействие с художниками, режиссерами и людьми искусства позволяет нам рассказывать о сложном технологическом мире через яркие и эмоциональные образы, понятные каждому. Все наши проекты направлены на то, чтобы показать — металлургия сегодняшнего дня далека от стереотипного образа физически тяжелого ручного труда, что теперь это глубоко автоматизированный и высокотехнологичный процесс, в котором есть место вдохновению и творчеству. Новые знания и впечатления мы дарим и тем гостям, кто приезжает к нам в рамках экскурсий. Промышленный туризм сегодня — это один из инструментов трансляции ценностей корпоративной культуры ТМК, истории и достижений ее предприятий».

Ольга Воробьева