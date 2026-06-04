Транспортный апгрейд

Группа Синара завершила инвестиционный этап концессии по развитию троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. В постсоветское время это первый в стране пример, в рамках которого реализуется комплексное обновление троллейбусной системы в городе-миллионнике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Группы Синара Виталий Вотолевский

Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Синара» Вице-президент Группы Синара Виталий Вотолевский

Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Синара»

В Челябинской области уже более пяти лет реализуется масштабная транспортная реформа. Одним из самых заметных шагов по модернизации общественного транспорта в Челябинске стало 15-летнее концессионное соглашение, которое власти области подписали с Группой Синара в октябре 2021 года. В начале 2026 года завершилась инвестиционная фаза проекта, вложения позволили кардинально изменить подвижной состав и инфраструктуру. При этом концессионер взял на себя все обязательства по перевозке пассажиров и контролю за эксплуатацией троллейбусной сети Челябинска. Красные троллейбусы стали одной из визитных карточек областного центра.

Основные проблемы действующего подвижного состава и инфраструктуры на момент подписания концессии: изношенность троллейбусов, ненормативное состояние контактной сети, электрохозяйства и два старых депо, в которых невозможно было должным образом эксплуатировать и обслуживать современные машины.

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 16 млрд руб., в том числе 14,37 млрд руб. — инвестиции в создаваемые объекты концессии. Это финансирование от ДОМ.РФ, а также бюджетные средства и собственные инвестиции концессионера.

В рамках концессии компания сформировала новый троллейбусный парк из 168 машин собственной разработки и производства, в том числе 98 с возможностью автономного хода, модернизировала 83,5 км контактной сети, а еще 6 км — возвела с нуля. Кроме того, обновлено 24 тяговые подстанции, реконструировано три и построено четыре новых подстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Синара» Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Синара»

Самой сложной частью инвестиционной стадии концессии стала реконструкция двух троллейбусных депо.

Одновременно с концессионным проектом Группа Синара создала в Челябинске современный завод городского электрического транспорта, который выпускает не только троллейбусы, но и электробусы собственной конструкторской разработки компании «Синара — Транспортные машины» (входит в Группу Синара). Завод заработал весной 2023 года.

В разработку инновационной модели троллейбуса для региона и создание производственной линии компания инвестировала 1,84 млрд руб. Этот проект был реализован помимо условий концессионного соглашения, но стал значимым с точки зрения синергии инфраструктурного и производственного проектов, а также позволил привлечь в регион новые машиностроительные компетенции.

Наибольший объем работ в рамках обновления инфраструктуры проведен на площадках троллейбусных депо. На протяжении последних 13 лет в Челябинске работало одно депо, что значительно осложняло транспортную работу и организацию движения. Проект же предполагал создание двух площадок для обслуживания подвижного состава.

«Реконструкция депо №1 фактически вылилась в новое строительство почти „с нуля“. С депо №2 все было еще намного сложнее. При проведении реконструкции в соответствии с утвержденной проектной документацией, начали выявляться проблемы, которые были не видны при обследовании конструкции старого депо. В итоге кровлю депо пришлось не ремонтировать, а полностью заменить, часть несущих колонн демонтировать, частично заменить и усилить фундаменты… Сделали все, что необходимо, сейчас это современные объекты, эффективные, качественные, с хорошей технической базой и комфортными условиями для коллектива»,— рассказал вице-президент Группы Синара Виталий Вотолевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Синара» Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Синара»

Реконструкция депо №1 на улице Артиллерийской завершилась в сентябре 2024 года, а депо №2 на Свердловском тракте — в сентябре 2025-го. Особенностью площадок стали высокие стандарты к организации условий труда, применение природоохранных технологий в автоматических моечных комплексах, а также автоматизированная система, позволяющая в онлайн-режиме отслеживать техническое состояние троллейбусов, формировать рекомендации по эксплуатации и осуществлять качественное техническое обслуживание и сервис.

По словам Виталия Вотолевского, подписанное концессионное соглашение предполагало запуск троллейбусных маршрутов и начало пассажирских перевозок только после полного завершения инвестиционной стадии проекта. Однако на практике это сделали намного раньше.

«В 2023 году был запущен первый троллейбусный маршрут с новым подвижным составом. По просьбе руководства области и города мы начали перевозить пассажиров задолго до завершения реконструкции депо. Это было очень сложно как с точки зрения организации, так и с точки зрения обслуживания троллейбусов и строительства, так как мы создавали этим большие неудобства для строителей, проводивших и без того сложную реконструкцию депо и контактной сети. Первое депо №1 изначально могло обслуживать только 40 троллейбусов. На одном из этапов мы увеличили это количество до 55, поскольку второе депо было еще не готово. Если бы мы строго следовали формальным условиям концессии, то на два с половиной года город остался бы без троллейбусных перевозок вовсе. Но, как мы понимали, полностью оставить без троллейбусных перевозок на такой длительный срок жителей Челябинска нельзя. Поэтому мы пошли навстречу и друг другу, и горожанам»,— рассказал Виталий Вотолевский.

По словам Виталия Вотолевского, взаимодействие с первыми лицами города и области, личная включенность в процессы главы региона Алексея Текслера сыграли большую роль в общем успехе.

В планах Группы Синара — дальнейшее развитие троллейбусной сети Челябинска, выполнение условий концессии. Важнейшая задача — рост пассажиропотока. Кроме того, один из главных вопросов — формирование коллектива водителей и их обучение, выход на плановые объемы троллейбусных перевозок и освоение мощностей нового депо. В общей сложности количество рабочих мест, созданных в рамках концессии, должно составить от 800 до 1000 человек.

«Мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития троллейбусной сети в Челябинске. По условиям концессии, на сегодняшний день мы запустили семь новых маршрутов. Всего их будет 11. Возможности автономного хода позволяют продлевать маршруты без необходимости строительства новых участков контактной сети. В итоге Группа Синара создаст долгосрочный и устойчивый бизнес-проект, город получает развитие системы общественного транспорта, а челябинцы — возможность быстро и удобно перемещаться по любимому городу»,— заключил Виталий Вотолевский.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Этот проект стал важнейшим этапом в развитии транспортной инфраструктуры в Челябинске. Мы не просто модернизировали троллейбусную сеть, но и задали новые стандарты для всей отрасли городского электротранспорта в России. Сегодня Челябинск располагает двумя современными депо полного цикла, обновленной контактной сетью, энергоэффективными подстанциями с удаленным управлением и самым современным парком троллейбусов „Синара“. Результат стал возможен благодаря системной работе регионального правительства, поддержке федерального центра и надежному партнерству с компанией-концессионером. Уверен, что новый этап эксплуатации позволит вывести пассажирские перевозки в Челябинске на принципиально иной уровень — более комфортный, безопасный и экологичный».



Ольга Воробьева