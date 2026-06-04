Орешкин: экономика России за три года прибавила более 10%

Экономика Европы за три года выросла на 3%, тогда как российская за этот же период — на 10%. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в экономике страны «провалов нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Орешкин утверждает, что безработица в России самая низкая в мире. Он назвал рост производительности труда главным фактором новой модели экономического роста страны.

На совещании 15 мая Владимир Путин заявил, что после двух месяцев спада ВВП России в марте прибавил в годовом выражении 1,8%. По данным Росстата, в январе ВВП снизился на 2,1%, в феврале — на 1,5% (в мае данные были пересмотрены до –1,8% и –1,1% соответственно). По подсчетам Минэкономики, снижение ВВП за первые три месяца года составило 0,3% год к году. В министерстве это объяснили статистическим эффектом высокой базы прошлого года, холодной погодой и меньшим количеством рабочих дней.

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