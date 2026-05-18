Внешний долг России в I квартале снизился на $10,5 млрд

ЦБ сообщил, что внешний долг РФ в I кв. снизился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд По данным Банка России, внешний долг России на 1 апреля 2026 года составил $308,8 млрд, что на $10,5 млрд, или 3,3%, меньше по сравнению с началом года.

Сокращение долговых обязательств наблюдалось в разных секторах экономики. Наибольшее снижение произошло по внешним обязательствам прочих секторов экономики и банковской системы. Долг прочих секторов уменьшился на $7,0 млрд, или 3,8%, достигнув $178,0 млрд. Задолженность ЦБ и банков сократилась на $3,0 млрд, или 2,7%, до $107,8 млрд. Долг органов госуправления снизился на $0,5 млрд, или 2,0%, составив $23,0 млрд.

Отмечается, что в 2025 году внешний долг России, наоборот, вырос на $29,6 млрд, или 10,2%, и составил $319,4 млрд по сравнению с $289,7 млрд в 2024 году.