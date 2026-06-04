«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в первом матче финала play-off НБА

«Нью-Йорк Никс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче финальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 105:95.

Самым результативным игроком стал американский защитник «Никс» Джейлен Брансон. Он записал в свой актив 30 очков. У «Спёрс» больше всего баллов набрал французский центровой Виктор Вембаньяма — 26.

«Никс» повели в серии до четырех побед. Второй матч противостояния пройдет в ночь на 6 мая на паркете «Спёрс».

На пути к финалу «Нью-Йорк» обыграл «Атланта Хокс» (счет в серии — 4:2), «Филадельфия Севенти Сиксерс» (4:0) и «Кливленд Кавальерс» (4:0). «Сан-Антонио» оказался сильнее «Финикс Санс» (4:0), «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0) и прошлогоднего чемпиона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (4:3).

Команды во второй раз в истории встречаются в финале play-off НБА — в 1999 году победу одержали «Спёрс». Также «Сан-Антонио» становился чемпионом в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах. «Нью-Йорк» выигрывал в 1970 и 1973 годах.

Таисия Орлова