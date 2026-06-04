Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге запустили завод промышленных роботов за 1 млрд рублей

Первый вице-премьер Денис Мантуров и губернатор Александр Беглов открыли на площадке ОЭЗ «Новоорловская» производство роботизированных систем компании «Семаргл» (концерн «Калашников»). Это первое в России предприятие, которое будет серийно выпускать широкую линейку оборудования для складской и производственной логистики. Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, сообщили в правительстве России.

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Завод площадью 7,7 тыс. кв. м будет выпускать мобильные транспортные платформы, автоматизированные системы хранения и гибкие производственные ячейки с собственным ПО. С его запуском совокупные мощности по выпуску складских роботов в стране удвоятся до 2,7 тыс. единиц в год. На предприятии также заработают ИТ-подразделения и Центр развития промышленной робототехники. Для дооснащения компания привлечет средства Фонда развития промышленности.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд