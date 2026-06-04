РМК-Арена: как высокотехнологичный спортивный комплекс может изменить ментальность

Один из самых заметных объектов, строящихся в Челябинске,— РМК-Арена. Уникальное сооружение станет домом для тысяч спортсменов, прежде всего, детей, а также нескольких команд по игровым видам спорта и клуба единоборств. Об особенностях уникального спорткомплекса рассказывает ее директор Николай Сандаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «РМК-Арены» Николай Сандаков

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Генеральный директор «РМК-Арены» Николай Сандаков

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Многие десятилетия Челябинску не хватало универсального дворца игровых видов спорта, а также технологичной арены для проведения концертов, форумов и других подобных мероприятий. Почти все местные игровые команды ютились и ютятся в маленьких залах.

Но решение строить арену было принято не только поэтому, все гораздо интереснее. Прежде всего, мы думали о челябинцах, о том, чтобы в какой-то степени поменять их ментальность, отношение к своему городу и к себе.

Довольно долгое время социологические опросы показывали неутешительный результат: челябинцы, даже любящие свой город, не видели здесь перспективы для себя, своих детей и задумывались о переезде. И хотя с тех пор многое изменилось к лучшему, задача поменять отношение жителей к городу не ушла на второй план.

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Когда принималось решение, каким именно будет спортивный объект, стало ясно, что нужен такой, который менял бы саму ментальность людей. Потому что одно дело жить в «обычном» городе, пусть и крупном, и совсем другое — жить там, где есть возможности для роста, развития, качественной, комфортной и уютной жизни. Где строятся объекты такого масштаба, как наша арена, или новый Кафедральный собор, или футбольный манеж, что строится неподалёку от нас. Эти проекты заметны не только в городе, но и являются одними из лучших в стране.

Символ РМК-Арены — отец и сын, вместе идущие в спорт. Образ символизирует преемственность поколений, семейные ценности, где родитель помогает ребенку сделать первые шаги не только в жизнь, но и в большой спорт. Слоган арены — «Место наших побед». Здесь и про победы над соперником, а самое главное — победы над собой.

Если же говорить о конъюнктуре, то, конечно, учитывалось, чего не хватает Челябинску. Задача была поднять возможности инфраструктуры на новый уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «РМК-Арены»

Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены Проект «РМК-Арены»

Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены

Наша арена способна принять практически любые «зальные» виды спорта, прежде всего, игровые, а также соревнования по любым видам единоборств.

Если говорить о профессионалах, то комплекс станет домашней площадкой для двух команд — мужского баскетбольного ЧБК и женского волейбольного «Динамо Метар». Отдельную локацию займет филиал клуба единоборств «Архангел Михаил». Кроме того, будут спортивные секции по боксу, кикбоксингу, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, тхэквондо, смешанным единоборствам, боевому самбо. Плюс большой современный фитнес-центр с зоной пилатеса. Отдельная история — аэротруба, одна из крупнейших в стране, которая позволит и тренироваться профессиональным спортсменам, и летать любителям, в том числе детям. Кроме того, занятия в аэротрубе — это эффективный метод адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С точки зрения технологий и сервиса — это будет один из самых современных объектов как минимум в России. Это касается и всевозможных систем безопасности (даже заполненную на максимум вместимости арену можно будет покинуть буквально за пару минут), и медиаинфраструктуры (более 60 ТВ-боксов для трансляций, первое в России медиастекло, экран с 3D-изображением, высокоскоростной интернет), и организации питания.

Будет отдельный медицинский центр площадью более 400 кв. м, предназначенный как для диагностики и реабилитации профессиональных спортсменов, так и для обслуживания обычных посетителей.

Обеспечивать энергией арену будет специально построенный под нее энергоцентр.

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Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены Проект «РМК-Арены»

Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены

Кроме того, ввод арены в строй создаст около 300 рабочих мест, именно столько штатных сотрудников нужно, чтобы объект функционировал бесперебойно.

При проработке проекта учитывалось, что арена уже на второй год эксплуатации должна выйти на уровень примерно в 250 спортивных, культурных, деловых мероприятий в год. Такая загрузка плюс работа фитнес-центра, организация питания и прочие моменты позволят нам выйти на уровень операционной окупаемости.

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Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены Проект «РМК-Арены»

Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены

Важный для нас момент — наполняемость. Цифра, к которой мы стремимся — 70-80%. Именно такой уровень посещаемости мы будем считать успешным. Все, что ниже, — повод пересмотреть форматы работы со зрителем. РМК-Арена будет готова принять соревнования любого масштаба, вплоть до международного, по любым видам спорта — кроме водных и ледовых. Челябинская область — очень спортивный регион, где базируется много хороших клубов, и каждый из них ждет своего болельщика. Мы видим задачу арены в том, чтобы дать этим командам инструмент и пространство для роста их зрительской базы. При совместном желании клубов и площадки — это абсолютно реально.

Мы не станем участвовать в мероприятиях или принимать те мероприятия, которые не соответствуют нашим ценностям. Кроме того, на арене не под каким видом не будет продаваться алкоголь.

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Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены Проект «РМК-Арены»

Фото: рендер предоставлен пресс-службой РМК-арены

Мы уже сейчас стремимся к тому, чтобы на РМК-Арене тренировались лучшие спортсмены, а работали с ними специалисты самого высокого уровня. Стремимся к тому, чтобы удобно и комфортно у нас было всем — и детям, и любителям, и профессионалам. И, в конце концов, к тому, чтобы арена стала настоящей достопримечательностью, которой челябинцы будут гордиться долгие десятилетия.

Дмитрий Моргулес