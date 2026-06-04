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Челябинская мэрия отказывается возвращать 352 млн рублей причиненного вреда

Управление капитального строительства (УКС) администрации Челябинска просит признать незаконным предписание управления Федерального казначейства (УФК) по Челябинской области о возмещении причиненного вреда на 352,2 млн руб. Заявление принято к производству. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Предписание УФК выдало в апреле этого года после выездной проверки, на которой оценивалось расходование средств федерального бюджета на проект «Чистая вода». В документе УФК указало, что УКС необходимо перечислить министерству ЖКХ Челябинской области 367,2 млн руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 352,2 млн руб., областного — 14,7 млн руб., местного — 367,3 тыс. руб. После этого федеральные деньги ведомство должно вернуть в казну страны в качестве возмещения причиненного ущерба.

По ходатайству УКС суд также ввел обеспечиительные меры, приостановив исполнение предписания УФК до вступления в силу решения по делу.

Предварительное заседание назначено на 7 июля 2026 года.

Виталина Ярховска

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