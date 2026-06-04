Президент Финляндии предложил включить Канаду в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 стран до 40, чтобы блок мог демонстрировать свою силу на мировой арене. Заявление господина Стубба на конференции по энергетике в Хельсинки цитирует телеканал CNBC. Среди стран, которые можно рассматривать в качестве потенциальных членов, он назвал Украину, Великобританию, Норвегию, Исландию, Турцию, Канаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mindaugas Kulbis / AP Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством ЕС вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США», — заявил господин Стубб, намекая на заявления американского президента Дональда Трампа.

Господин Стубб отметил, что ЕС нужно пользоваться имеющимся сейчас «довольно коротким» окном возможностей, которое может закрыться, «когда закончится война на Украине и, возможно, когда в США сменится администрация». Он также заявил, что «лучшей за всю историю европейской политикой было расширение», поскольку и европейское геополитическое влияние, и европейская автономия основываются на размерах и масштабе блока.

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. В последнее время переговоры с некоторыми из этих стран о вступлении в блок активизировались.

Яна Рождественская