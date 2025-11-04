Кая Каллас назвала четыре страны, которые могут вступить в ЕС к 2030 году

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила о реалистичных перспективах расширения Евросоюза к 2030 году. На пресс-конференции в Брюсселе, посвященной ежегодному докладу Еврокомиссии (ЕК) о расширении, она выделила четыре страны-кандидата с наилучшими шансами на присоединение к союзу — Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию.

«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году», — сказала госпожа Каллас (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что для Украины членство в ЕС должно стать одной из важных гарантий безопасности.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос уточнила, что ЕК поддерживает амбиции Черногории завершить переговоры о приеме в ЕС к 2026 году, Албании — к 2027 году, а Украины и Молдавии — к 2028 году. Однако на практике переговоры с Киевом и Кишиневом еще не начались изза позиции Венгрии, которая блокирует соответствующие решения Совета ЕС, ссылаясь на притеснения венгерского меньшинства на Украине.

В докладе ЕК отмечается, что Украина и Молдавия добились значительного прогресса в реформах и предварительной интеграции в энергорынок ЕС, который должен быть завершен к 2027 году. Вместе с тем Еврокомиссия критикует Киев за высокий уровень коррупции и случаи жестокого обращения с заключенными, а также призывает к продолжению реформ.