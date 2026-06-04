Как начать покорять мир из Челябинска

Челябинская область — столица российского приборостроения. На Южном Урале расположены десятки предприятий этой отрасли, ключевой для экономики и суверенитета страны. Промышленная группа «Метран» — не просто одна из крупнейших компаний отрасли, но и яркий пример того, как, пережив расставание с транснациональным гигантом, снова обрести стремление к тому, чтобы стать лучшими в мире. Об этом и о многом другом — генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

— Антон Викторович, долгие годы «Метран» был заметной частью транснационального гиганта Emerson. Уход зарубежных владельцев в 2023 году наверняка потребовал серьезной перестройки предприятия?

— Верно. «Метран» был очень плотно интегрирован в кооперационные связи компании Emerson, и нам пришлось многое менять, перестраивать, налаживать заново. Ведь, по сути, нас отрезали как от привычного снабжения комплектующими, так и от бренда, который сильно способствовал продаже продукции.

Нам надо было не только найти замену комплектующим — пришлось заново создать, сконструировать всю линейку продукции, программное обеспечение, запустить все это в производство и восстановить выпуск изделий. Учтите, что при этом мы «подгоняем», кастомизируем нашу продукцию практически под каждого конкретного заказчика, под его нужды, требования и специфику. А требования эти зачастую предельно понятны — исключительная точность, надежность в применении, в работе.

Но мы справились, перестроились и не просто сохранили выпуск продукции, но и выделили ряд новых направлений бизнеса, часть из которых уже приносит нам объемы продаж, сопоставимые с нашей основной деятельностью.

И в целом мы сейчас достаточно уверенно смотрим вперед. Несмотря на то, что ситуация в российском приборостроении непростая.

— Почему?

— Потому что российский рынок для тех видов продукции, которыми занимается «Метран», сейчас находится в стадии сжатия, и по объемам, и по маржинальности. Мы испытываем достаточно серьезное давление.

На самом деле ситуация интересная. Когда многие западные компании, работавшие в России, ушли из нашей страны, то из-за образовавшегося вакуума рынок начал засасывать в себя практически все, любую продукцию.

И это привело к тому, что на этот рынок стали заходить все новые игроки, и уже с готовым продуктом, изделиями. А для того, чтобы зайти на рынок с продуктом, его сначала надо создать. А это прежде всего затраты времени. В нашем случае — минимум год–два: на НИОКР, на разработки, испытания, сертификацию, на создание производства.

И тогда на рынок налетело очень много компаний с разными странными названиями, у которых нет ни НИОКР, ни производственной базы, а сертификат выдан на адрес квартиры в жилом доме. Понятно, что на деле это перемаркированные изделия из Китая, которые массово зашли к нам. И это основной наш конкурент.

— А остальные производители, мировые игроки?

— Сейчас их практически нет, разве что-то заходит в рамках параллельного импорта, тем заказчикам, у которых вся система, технология до разрыва отношений была заточена под продукцию этих производителей. И большого влияния на рынок эти поставки не оказывают.

И потом, наша задача, цель промышленной группы «Метран» — лидерство даже не на национальном рынке, а на мировом. Мы хотим стать не «национальным», а «мировым чемпионом». Иначе просто неинтересно.

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— Вы думаете, что на нашем рынке с конкурентами бороться сложнее, чем с ним на их домашних рынках?

— Не совсем так. Просто есть определенные применения приборов, технологий, систем. И там, где хватает чего-то базового, недорогого, будет работать почти любое решение. А вот там, где нужно то, что выпускаем в том числе мы — приборы и решения с высокими, уникальными характеристиками точности, надежности — тут выбор поставщиков продукции гораздо меньше, но сами объемы мирового рынка просто несопоставимы с нашими российскими объемами.

— Как стать «чемпионом мира», да еще и на высокотехнологичном рынке, не выезжая из Челябинска?

— Так не получится, и «выезжать» все равно придется.

Наша стратегия развития достаточно проста. Все то, что действительно наукоемко, где есть реальное ноу-хау, где секреты производства, где интеллект, мы никуда отсюда выпускать не будем.

А вот то, что касается, например, простых сборочных операций, то для того, чтобы стать «чемпионом мира», надо проявить больше гибкости и частично выносить эти операции за пределы Российской Федерации. И производить наши изделия под нашей маркой и под нашим контролем и лицензией в других странах.

— Но произвести прибор, изделие это, надо полагать, лишь часть возможностей? И не меньше возможностей дает производство и настройка готовых систем под нужды конкретного заказчика?

— В идеале да, конечно. Если просто производить и продавать приборы — это одно, это высококонкурентный рынок «алого океана» с минимальной маржинальностью. К тому же у многих заказчиков есть яростное желание «резать косты» во что бы то ни стало, и ситуация напоминает старый армянский мультик про портного и шапку: «А можешь из этого куска семь шапок сшить?». В итоге, конечно, вся эта экономия приводит к обратному результату, но экономить пытаются здесь и сейчас.

Но есть и другой тип заказчиков, где решения принимают не только снабженцы, но и технические специалисты. И таким нужно предлагать законченное изящное техническое решение.

У нас есть успешные примеры — это аналитические системы, жидкостной и газовый анализ. Когда заказчик на основе анализа химического состава отработанных газов или жидкостей может определить, насколько эффективно работает техпроцесс или необходима его корректировка. Плюс к этому, конечно, история, связанная с экологией, с контролем объема вредных выбросов и его снижения за счет параметров процесса.

— То есть в идеале надо быть не приборостроителем, а системостроителем?

— Ну, мы к этому в целом и идем. И сейчас уже можно говорить о том, что собственно Промышленная Группа «Метран» — основная, но лишь часть бизнеса Группы компаний.

Вот, например, есть у нас компания «Метран-Проект», созданная совсем недавно и занимающаяся как раз созданием системных инжиниринговых решений, позволяющих связать контрольно-измерительные приборы, исполнительные механизмы и АСУ ТП в комплексную систему, которая решает задачи автоматизации конкретной технологической установки либо целого предприятия.

Так вот, по объемам продаж эта компания уже сопоставима с нашим «базовым» производственным бизнесом. А ведь в момент ухода Emerson все начиналось с подразделения из пяти человек и размышлений, нужно ли нам вообще начинать эту историю самостоятельно. И не просто что-то обслуживать, но организовывать свое производство.

Ну, набрались духу, пошли в эту тему. Потом появились инжиниринговые решения, сервисы, обслуживание оборудования, при этом параллельно разрабатывали и развивали свои собственные продуктовые решения.

Сейчас мы уже дошли до полного цикла — от предпроектного обследования до сборки шкафов управления и пусконаладки. Шкафы, кстати, тоже сами делаем. И все — за три с половиной года.

А еще надо, конечно, роботами заниматься. Тогда это будет комплексный подход, уже не просто автоматизация, но роботизация производства, производственных процессов.

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— Какими именно роботами?

— Надо, конечно, понять, в какой нише мы сможем и будем работать. Сначала попробуем внедрять те роботы, что необходимы нам самим в нашей производственной реальности.

Например, роботы, обслуживающие складские комплексы — это очень интересная история. Когда у тебя есть темный склад и никого, кроме роботов, которые перемещают эти паллеты или коробки.

Но, естественно, мы хотим сначала попробовать историю у себя, посмотреть, как можно использовать роботов для компаний нашего профиля.

Условно, есть у нас там производственная операция на нашей линии, конвейере — свернуть картонную коробку. Ее стоит и сворачивает человек. Давайте попробуем робота поставить. Что из этого получится? Понятно, что сначала это будет гораздо дороже и вряд ли когда-либо окупится. Но даст нам опыт и понимание. Да и на мировом рынке коробочек-то сворачивается побольше, чем на нашем заводе. Я считаю, что встраивание роботов в существующие производства, их интеграция и адаптация к техпроцессам — это хорошая ниша, надо в ней работать.

В том же Китае в свою последнюю поездку я уже видел беспилотный грузовой автобус-фургон на дорогах общего пользования. Это тоже хороший пример применения современных роботов.

— Но тот же Китай со своим приборостроением — ваш основной конкурент. И у него другой уровень ресурсов. Можно ли с ним бороться?

— Уверяю, если российское приборостроение «ляжет», наши соседи его быстро заменят собой. С другой стороны, у меня все же есть определенный оптимизм. Потому что есть те, кто понимает, что приборостроение — это отрасль, критически значимая для сохранения суверенитета государства. Это вопрос того, сможем ли мы измерять сами, достаточно точно и независимо то, что нам так или иначе в том или ином виде необходимо измерить и получить точную базовую информацию как основу для принятия решений.

И потом, если мы хотим стать «чемпионами мира», то нам надо не только опасаться китайской продукции на нашем рынке, но и думать о том, как экспортировать свои изделия, в том числе в Китай.

Не так давно мы показали одну из наших новых разработок, сенсор, на крупнейшем китайском нефтегазовом форуме. И наше изделие произвело фурор. Подходят к нам китайские коллеги и говорят: «Ребят, вы что, с ума сошли? Приехали в Китай продавать нам же китайские датчики». Они не могли поверить, что сам датчик — не китайский, а наш. И вот сейчас одна из приборостроительных компаний, которая является поставщиком крупной российской компании, покупает наши датчики для опытной партии и будет ставить их на ту продукцию, которую они поставляют уже своим, китайским нефтегазовым компаниям.

У «Метрана» четкая задача — в ближайшие годы довести объемы нашего экспорта как минимум до половины всей выручки группы компаний.

Уверен, что с нашими новыми сенсорами, датчиками, приборами, продуктами и решениями мы будем успешно конкурировать не только с китайскими коллегами, но и с мировыми гигантами — Yokogawa, Honeywell или нашими же бывшим коллегами из Emerson.

Скажу больше — нам очень хочется, так сказать, потрепать их на их же «домашних» рынках. По всему миру.

Да, в свое время они нас многому научили. Но все равно ощущалось, что смотрели свысока.

Знаете, еще недавно немцы были уверены в том, что их автопром недостижим, и ничего им не страшно. А теперь вот раз — и как-то вот он слабеет, а китайцы захватывают мир.

Здесь, мне кажется, будет примерно та же история. Мы в «Метране» — в хорошем смысле голодные, наглые, и у нас очень хороший продукт.

И мы с этим продуктом готовы покорять мир.

— Из Челябинска?

— Из Челябинска.

Беседовал Дмитрий Моргулес